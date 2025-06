Strattona e prende a calci il suo cane | intervengono i carabinieri e lo denunciano

Un episodio sconcertante scuote la tranquilla Licata: un uomo viene ripreso mentre strattona e prende a calci il proprio cane durante una passeggiata, ma l'intervento tempestivo dei carabinieri mette fine a questo comportamento inaccettabile. La vicenda, riportata da La Sicilia, evidenzia l'importanza di tutelare gli animali e di intervenire contro ogni forma di maltrattamento. Un monito forte affinché si faccia presto chiarezza e giustizia.

Strattona al guinzaglio e prende a calci il proprio cane durante una passeggiata per strada a Licata. A vederlo però ci sono i carabinieri, che intervengono e lo sanzionano pesantamente. Il fatto è avvenuto a Licata ed è raccontato dal quotidiano La Sicilia. L'uomo, un cittadino licatese. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Strattona e prende a calci il suo cane: intervengono i carabinieri e lo denunciano

In questa notizia si parla di: strattona - prende - calci - cane

Tensione a San Marco, picchia un commesso del supermercato iN’S e prende a calci la porta di ingresso: la polizia ferma un 43enne - Momenti di tensione si sono verificati ieri pomeriggio, lunedì 12 maggio, al supermercato iN'S di via Mastacchi, in zona San Marco.

Verona, prende a calci e pugni medici e pazienti in ospedale: arrestato un tunisino irregolare già noto alla polizia - Una nottata di violenza ha sconvolto l'ospedale di Borgo Trento a Verona, dove un 19enne tunisino irregolare ha aggredito medici e pazienti.

Strattona e prende a calci il suo cane: intervengono i carabinieri che lo denunciano; Strattoni e calci al cane, le immagini shock in piazza Duomo.

Prende a calci il suo cane, carabinieri vedono la scena e lo denunciano - Un quarantenne del posto è stato identificato e denunciato dai carabinieri per aver preso a calci il proprio cane mentre lo stava passeggiando. Secondo grandangoloagrigento.it

Prete prende a calci cane in chiesa/ Video “Questa è casa di preghiera, non recinto” - A testimoniare l’accaduto un video in cui il sacerdote di una chiesa di Cajapampa prende a calci il cane ... Da ilsussidiario.net