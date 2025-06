Stragi e devastazione a Gaza | Basta con una degradazione che trascina tutti nella barbarie

In un mondo sempre più segnato da conflitti e distruzione, è fondamentale ricordare che dietro a ogni numero ci sono vite umane. L’appello di docenti e personale dell’istituto Parentucelli-Arzelà di Sarzana si unisce alla denuncia contro le devastazioni a Gaza, chiedendo una svolta per fermare questa barbarie. È ora di reagire e di difendere l’umanità, perché la pace non può essere solo un desiderio, ma un impegno concreto.

Appello di gran parte dei docenti e del personale per dire basta alla distruzione di Gaza. Anche l'istituto Parentucelli-Arzelà di Sarzana condivide e rilancia il documento del Fossati-Da Passano della Spezia: "Sessantamila persone bombardate, affamate e uccise, di cui 18 mila bambini. Non sono numeri, ma vite. Questo sta accadendo da 20 mesi a Gaza, ad opera del governo di Benjamin Netanyahu, in quella che è stata definita la più feroce, organizzata, duratura operazione di sterminio di una popolazione a cui sia mai stato possibile assistere in diretta quotidiana, una sciagura cominciata assai prima del brutale attacco terroristico del 7 ottobre ma che da quel giorno si è aperta come una voragine nella storia, un abisso della civiltà".

