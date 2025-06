Strada ostaggio dei corrieri Non si riesce a riposare e i mezzi di soccorso non passano

Un traffico incessante di corrieri e veicoli pesanti ha trasformato Via della Stufa in un vero e proprio ostaggio della logistica, disturbando il riposo dei residenti e ostacolando l’accesso ai mezzi di soccorso. Questa situazione insostenibile mette a rischio la sicurezza e la serenità di chi vive e lavora nella zona, richiedendo urgentemente interventi concreti per ridare pace e sicurezza a questa importante area del centro storico.

Dalle prime luci dell'alba la quiete di Via della Stufa, adiacente a Piazza del Mercato Centrale, viene interrotta da un intenso viavai di mezzi pesanti, rendendo difficile la vita ai pochi residenti rimasti in zona. All'origine di questo disagio le numerose consegne destinate alle attività. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Strada ostaggio dei corrieri. "Non si riesce a riposare e i mezzi di soccorso non passano"

