Stop al cafonal-marino | io scappo in montagna

Stop al cafonal marino, io scappo in montagna. Come ogni anno, con l’arrivo di luglio, il pensiero di abbandonare spiagge affollate e temperature insopportabili diventa irrefrenabile. Tra baristi salernitani e verdurai orobici, tutti chiosano: “Dove va al mare quest’anno?” La mia risposta? «In montagna». E lì, tra frescura e panorami mozzafiato, trovo finalmente la pace che merito. Perché a volte, il vero lusso è cambiare prospettiva.

Come ogni anno, quando si avvicina il mese di luglio comincio a vivere nell’ansia. Vado dal barbiere, salernitano, che mi chiede: «Che caldo fa qui a Bergamo. Per fortuna fra un paio di settimane stacco e vado al mare. Lei doveva in vacanza?». Oppure c’è la verduraia, orobica ma accaldata come il campano, che si informa: «Noi chiudiamo ad agosto. Dove va al mare quest’anno?». E alla sommessa risposta: «Vado in montagna», entrambi ribattono: «Sì certo, ma poi andrà anche al mare, no?». Una settimana al fresco, magari con qualche giorno di pioggia, si può fare però le ferie vere sono un’altra cosa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Stop al cafonal-marino: io scappo in montagna

In questa notizia si parla di: montagna - stop - cafonal - marino

Csi Prato brilla al Trofeo Master San Marino con nove medaglie - Il CSI Prato ha splendido al Trofeo Master di San Marino, portando a casa nove medaglie. Questa straordinaria performance arriva dopo il successo al "Memorial Alessandro Natali" a Lucca, dove il sodalizio pratese ha ottenuto trentasei medaglie e un prestigioso quarto posto nella classifica generale delle società.

Stop al cafonal-marino: io scappo in montagna | .it.

Luca Argentero e Cristina Marino, in montagna per la prima vacanza con la figlia Nina Speranza - L’allegra famiglia è stata fotografata da “Diva e donna” mentre si gode una passeggiata in montagna, con Luca che spinge fiero la carrozzina, mentre trasporta sulle spalle uno zaino con ... Lo riporta ilmessaggero.it