Stil Novo e Arta insieme per La notte di San Lorenzo | il nuovo singolo tra romanticismo e malinconia

“La notte di San Lorenzo” (AM Productions) è il nuovo singolo degli Stil Novo, un brano più romantico e passionale rispetto ai precedenti, che vede per la prima volta la collaborazione con “la regina” del pop e dell’RnB albanese Arta, artista con una carriera decennale costellata di grandi successi. A lei il compito di dare un elegante tocco esotico al brano. “La notte di San Lorenzo”, Una ballata intensa tra stelle cadenti, nostalgia e desiderio. Dal 20 giugno 2025, è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali “La notte di San Lorenzo”, il nuovo singolo firmato dagli Stil Novo, in collaborazione con Arta, una delle voci più amate del pop e dell’RnB albanese. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com