stelle strisce e tricolore italviola il sogno di rocco crescono le quote azzurre e i giovani parlano toscano

Il sogno di Rocco Commisso di vedere la Fiorentina rappresentata da stelle, strisce e tricolore si fa strada tra i tifosi, alimentando le speranze di un futuro azzurro sempre più forte. Le quote si alzano e i giovani parlano toscano con orgoglio, portando avanti quella visione di un club che possa diventare un punto di riferimento internazionale. Eppure, il cammino verso quella realizzazione è ancora lungo, ma la passione non si spegne.

Era stato uno dei tanti mantra - insieme al ben noto "fast fast fast" e a "i soldi non sono un problema" - con cui Rocco Commisso si era presentato a Firenze nell'estate 2019. Il riferimento va al sogno di avere una Fiorentina con al suo interno un forte blocco azzurro da mettere al servizio delle varie Nazionali. Un auspicio che non è mai venuto meno neanche nelle annate più modeste della gestione italo-americana (nel 202021, forse la peggiore stagione degli ultimi anni, erano nove gli italiani in rosa) ma che adesso mister Mediacom sogna di coronare aumentando ancora il numero dei tesserati nati del Bel Paese.