Stefania Belvedere nominata assessore a Rende | dalla direzione di Calabria Diretta News all’impegno per la città universitaria

Stefania Belvedere, brillante direttrice di Calabria Diretta News, si appresta a portare il suo talento e passione nel cuore della politica locale come nuovo assessore del Comune di Rende. Con deleghe strategiche all’Istruzione e un legame profondo con la città universitaria, la sua nomina segna un passo importante per lo sviluppo e l’innovazione del territorio. La sua esperienza promette di fare la differenza: una nomina accolta con entusiasmo da tutta la comunità .

Stefania Belvedere, direttrice della testata Calabria Diretta News, è stata ufficialmente nominata assessore del Comune di Rende nella giunta guidata dal sindaco Principe. A lei sono state affidate deleghe strategiche, tra cui quella all’Istruzione, in una cittĂ che ospita l’UniversitĂ della Calabria e la zona industriale piĂą estesa della regione. Una nomina accolta con emozione e orgoglio dal suo staff e dalla redazione del giornale che ha fondato e diretto con passione e tenacia. “Stefania farĂ bene, ne siamo certi”, scrive Francesco Mannarino, uno dei fondatori del progetto editoriale. “Pur non avendo mai ricoperto incarichi politici, da anni si impegna con autenticitĂ , determinazione e professionalitĂ anche in ambito civico”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it