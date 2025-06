Stavano per imbarcarsi sui traghetti per Messina arrestate due donne con oltre 2 chili di droga

In un'operazione shock, due donne sono state arrestate con oltre 2 chili di droga mentre tentavano di imbarcarsi sui traghetti per Messina. La loro fuga di prezioso stupefacente, scoperta dai carabinieri di Villa San Giovanni, mette in luce ancora una volta le sfide delle forze dell'ordine nel contrasto al traffico illecito tra Calabria e Sicilia. La vicenda si aggiunge alle numerose indagini che cercano di smantellare le reti criminali alla frontiera.

Nella tarda mattinata di ieri, due donne sono state arrestate dai carabinieri della compagnia di Villa San Giovanni durante un’operazione antidroga nei pressi della stazione ferroviaria e degli imbarchi dei traghetti, zone strategiche per i traffici illeciti tra Calabria e Sicilia.  A. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Stavano per imbarcarsi sui traghetti per Messina, arrestate due donne con oltre 2 chili di droga

In questa notizia si parla di: traghetti - arrestate - donne - stavano

Furti, turiste prese di mira in pieno centro: arrestate 5 donne a Firenze - A Firenze, cinque donne sono state arrestate nel centro storico, vittime di furti messi in atto con destrezza.

Stavano per imbarcarsi sui traghetti per Messina, arrestate due donne con oltre 2 chili di droga; Arrestate a Villa San Giovanni due corriere delle droga: nei bagagli oltre 2,5 chili di cocaina e hashish.

Rubano all’iper. Arrestate tre donne - Avevano riempito un grande carrello con una grande spesa e si stavano allontanando senza passare dalla cassa, le tre donne... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Distraggono una 82enne e le rubano il bancomat, arrestate due donne - Due donne arrestate in flagranza di reato per furto aggravato e utilizzo indebito di strumenti di pagamento. Riporta rainews.it