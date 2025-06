Stati Generali del Cleantech saluti di Ascani

ROMA – Giovedì 26 giugno, a partire dalle ore 10, presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati si svolgono gli Stati Generali del Cleantech. Sono previsti nell'occasione i saluti della vice presidente della Camera, Anna Ascani (foto). L'appuntamento, come informa una breve nota dell'ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv.

