Starmer ' attacchi Usa per attenuare minaccia nucleare Iran'

Keir Starmer, primo ministro britannico, ha sottolineato l'importanza di affrontare con fermezza la minaccia nucleare iraniana, evidenziando che gli Stati Uniti stanno adottando misure decisive per ridurre i rischi. La stabilità nel Medio Oriente resta una priorità imprescindibile, poiché un'ulteriore escalation potrebbe avere ripercussioni globali. Invitiamo l'Iran a tornare al tavolo dei negoziati, per garantire un futuro di pace e sicurezza internazionale.

Il programma nucleare iraniano rappresenta una grave minaccia per la sicurezza internazionale. All'Iran non potrĂ mai essere permesso di sviluppare un'arma nucleare e gli Stati Uniti hanno preso provvedimenti per attenuare tale minaccia": lo ha affermato il primo ministro britannico Keir Starmer, come riporta Sky News. "La situazione in Medio Oriente rimane instabile e la stabilitĂ nella regione è una prioritĂ . Invitiamo l'Iran a tornare al tavolo dei negoziati e a raggiungere una soluzione diplomatica per porre fine a questa crisi", ha concluso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Starmer, 'attacchi Usa per attenuare minaccia nucleare Iran'

