Stanata la banda delle aree di servizio | seminavano il terrore sulla Tangenziale

Una rete di criminalità che seminava paura lungo la tangenziale di Napoli è stata finalmente smantellata. La polizia ha arrestato due uomini, 38 e 48 anni, accusati di una serie di rapine e furti che avevano destabilizzato la sicurezza degli automobilisti. L'operazione, orchestrata dal Tribunale di Napoli e coordinata dalla Procura, rappresenta un importante passo avanti nella lotta alla criminalità stradale. La loro cattura dimostra che nessuno è al di sopra della legge e che la sicurezza dei cittadini viene prima di tutto.

La polizia ha arrestato due uomini di 38 e 48 anni, accusati di aver commesso diverse rapine e furti sulla tangenziale di Napoli. L’arresto è avvenuto lunedì scorso su ordine del giudice del Tribunale di Napoli, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura. Secondo quanto emerso dalle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Stanata la banda delle "aree di servizio": seminavano il terrore sulla Tangenziale

