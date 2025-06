Staccò un pezzo di lingua alla fidanzata resta in carcere

Un gesto estremo ha sconvolto la tranquilla routine di una coppia. La decisione del giudice Stefano Cascone di applicare la misura cautelare più severa al 30enne accusato di aver staccato un pezzo di lingua alla sua fidanzata evidenzia la gravità delle accuse e il rischio di reiterazione. La vicenda solleva importanti riflessioni su violenza e tutela delle vittime, lasciando aperti molti interrogativi sul futuro di questa drammatica vicenda.

Potrebbe esserci il rischio della reiterazione del reato, così il giudice Stefano Cascone del tribunale di Arezzo ha deciso per la misura cautelare più restrittiva. Il 30enne accusato di lesioni gravissime e di ripetuti comportamenti di maltrattamento nei confronti della sua compagna in attesa di.

Arezzo, morde la lingua alla fidanzata incinta durante un litigio: 30enne denunciato per lesioni gravi - Una tranquilla notte nel cuore di Arezzo si è trasformata in scena di violenza. In Piazza Guido Monaco, una donna incinta di 29 anni è stata ferita gravemente dopo essere stata morsa alla lingua dal suo fidanzato durante un litigio.

