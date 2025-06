Squid Game 3 ultimo atto Parla il cast | Sarà una fine ma anche un nuovo inizio

La tanto attesa terza stagione di Squid Game si appresta a concludersi con un episodio finale che promette sorprese e colpi di scena. Durante l'incontro stampa virtuale, il cast ha svelato dettagli inediti sugli ultimi sei episodi, anticipando che questa volta i giochi non saranno come ve li aspettate. Dal 27 giugno, preparatevi a scoprire un finale sorprendente che segna un nuovo inizio, lasciando il pubblico senza parole.

Dall'incontro stampa virtuale tutte le curiosità sugli ultimi sei episodi della serie Netflix. Con una promessa: la fine dei sadici giochi non sarà come ve l'aspettate. Dal 27 giugno in streaming. La terza ed ultima stagione di Squid Game riprende esattamente da dove avevamo lasciato i protagonisti. Ovvero, alla fine dei giochi mortali che hanno caratterizzato il fenomeno Netflix. Questo perché secondo e terzo ciclo, arrivati tre anni dopo il primo (vero e proprio caso mediatico), sono stati girati back-to-back. "Inizialmente doveva essere una sola stagione di circa 8 episodi, ma mentre scrivevo sono diventati 13" racconta il regista e sceneggiatore Hwang Dong-hyuk all'incontro stampa virtuale "e quindi abbiamo deciso di dividerla in due parti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it