Spunta l' audio choc che cambia tutto su Garlasco Muschitta? L' hanno minacciato

Un nuovo audio choc scuote le indagini sul delitto di Garlasco, gettando ombre ancora più oscure sulla figura del testimone chiave. La conversazione del 17 luglio 2022 tra l'ex maresciallo Marchetto e Alfredo Sportiello svela minacce e sospetti di corruzione legati alle testimonianze, alimentando il mistero e le polemiche attorno a questo caso ancora irrisolto. Un tassello che potrebbe cambiare tutto, o forse no.

«È un quaquaraquà, non è un uomo.sicuramente l'han minacciato.per via di quelle due ragazze lì, è sicuro.poi magari gli han dato anche dei soldi per stare zitto». Spunta un audio che tinge ancor più di giallo il mistero del testimone inattendibile del delitto di Garlasco. È una conversazione del 17 luglio 2022 tra l'ex maresciallo Francesco Marchetto e Alfredo Sportiello, il responsabile della Asm di Vigevano che gestiva i compiti di Marco Muschitta, l'operaio che raccontò di aver visto, quella mattina del 13 agosto 2007 mentre veniva uccisa Chiara Poggi, una ragazza in bicicletta allontanarsi dalla villetta di via Pascoli con in mano una specie di alare da camino. 🔗 Leggi su Iltempo.it