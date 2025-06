Sport in tv oggi domenica 22 giugno | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Preparati a vivere una domenica ricca di emozioni sportive! Oggi, 22 giugno, tra tennis, ciclismo, motori, calcio e volley, c'è davvero l'imbarazzo della scelta su TV e streaming. Dalle battaglie sui campi di calcio agli sprint nelle gare di motocross, ogni appassionato troverà il suo evento preferito. Scopri orari, programmi e dove seguire tutto in diretta: non perdere nemmeno un attimo di questa giornata all’insegna dello sport!

Domenica 22 giugno ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con il Giro d’Italia NextGen ed il Giro di Svizzera, i motori con la Motomondiale e la Motocross, il calcio con gli Europei Under 21, il volley femminile con la Nations League, e tanto altro ancora. Il Motomondiale 2025 vedrà andare in archivio la nona tappa stagionale: per il GP d’Italia, al Mugello, si disputeranno il warm up della MotoGP e, nell’ordine, le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP. La gara della MotoGP prenderà il via alle ore 14.00, mentre la Moto3 andrà in scena alle ore 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (domenica 22 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Domenica 22 giugno si terrà la 28ª edizione della Festa dello Sport, un evento che animerà l'intera giornata con un ricco programma di attività sportive e momenti di condivisione. Nel corso della giornata si svolgeranno tornei di pallavolo, calcio e hockey.

