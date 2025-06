Sport in tv oggi domenica 22 giugno | Germania-Italia U21 il Mondiale per Club

Oggi, domenica 22 giugno, il divertimento è garantito con un ricco palinsesto sportivo: dalla vibrante sfida tra Germania e Italia Under 21 nel mondiale, alle emozionanti gare di moto al Mugello per il Gran Premio d’Italia. Non manca nemmeno il tennis, con finali che vedranno protagonisti Errani/Paolini e Vavassori/Bolelli. Una giornata imperdibile per ogni appassionato di sport!

In questa notizia si parla di: italia - sport - domenica - giugno

Diretta Rai Sport Domenica 1 Giugno 2025 Ciclismo Giro d'Italia a Roma, Nuoto, Basket, MotoCross - Preparati a un'indimenticabile domenica di sport! Il 1° Giugno 2025, Rai Sport accenderà i riflettori su eventi imperdibili: dal Giro d'Italia che si concluderà nel cuore di Roma, al nuoto, passando per il basket e il motocross.

Diretta Rai Sport Domenica 22 Giugno 2025 Calcio Europei Under 21 Quarti Italia - Germania (Rai 1) - Preparati a vivere un emozionante weekend di sport con Rai! Domenica 22 giugno 2025, non perdere la diretta su Rai Sport HD della partita Italia-Germania, valida per i quarti degli Europei Under 21.

