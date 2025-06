Sport come inclusione I valori di scena in piazza Gramsci Festa per tutti i bimbi

Nel cuore di piazza Gramsci, un’incredibile festa ha preso vita grazie a ‘CSI in tour’, un evento dedicato all’inclusione, all’educazione e al divertimento. Un villaggio dello sport dove bambini e ragazzi hanno potuto sperimentare discipline diverse, incontrare istruttori e creare ricordi indimenticabili. Una giornata che ha dimostrato come lo sport possa essere un potente strumento di integrazione e crescita per tutta la comunità.

Sport, inclusione, educazione e divertimento. Queste le parole d’ordine di ’ Csi in tour ’, evento che ieri ha animato piazza Gramsci con una festa aperta a tutti, ma pensata soprattutto per i più piccoli. Una piazza trasformata in un villaggio dello sport, con gonfiabili, attività gratuite, esibizioni, animazione e la possibilità per bambini e ragazzi di provare tante discipline diverse, affiancati da istruttori e società del territorio. L’iniziativa, organizzata dal Centro Sportivo Italiano, è stata una delle 40 tappe previste in tutta la Toscana: "Per Massa-Carrara è il quinto anno che organizziamo questo appuntamento – ha spiegato Diego Vitale, presidente del Csi provinciale – e lo facciamo sempre in concomitanza con la Notte Arcobaleno, con la collaborazione della Pro Loco, promuovendo così tante attività fino a sera". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sport come inclusione. I valori di scena in piazza Gramsci. Festa per tutti i bimbi

In questa notizia si parla di: sport - piazza - inclusione - gramsci

21 volte Piazza di Siena: il 25 maggio con il Carosello del San Raffaele Viterbo torna a Villa Borghese il binomio vincente tra sport e inclusione - Il 25 maggio, Villa Borghese ospiterà la 92^ edizione di

Piazza di Siena, un incontro tra sport, arte e natura - Piazza di Siena, nel cuore di Roma, diventa un palcoscenico dove sport, arte e natura si fondono in un unicum straordinario.

L'Associazione Comitato Eventi Sportivi Oltrepo di Stradella organizza a Voghera il terzo raduno di Harley-Davidson e moto d’epoca nella giornata di Domenica 8 Giugno 2025 in Piazza Duomo in collaborazione con Harley-Davidson Portofino e l’Harley-Da Vai su Facebook

Tra sport e inclusione. Migliaia di piccoli atleti nel ricordo di ’Dado’; Torrione in Sport”: il 4 maggio una giornata all’insegna di benessere e inclusione; Si chiude l'edizione 2025 della StraRiccione: sport, inclusione e grande entusiasmo dei partecipanti.

Sport come inclusione. I valori di scena in piazza Gramsci. Festa per tutti i bimbi - La kermesse, organizzata dal Csi, è stata una delle 40 tappe in Toscana Un villaggio olimpico che ha permesso di sperimentare diverse discipline. Secondo lanazione.it

Tra sport e inclusione. Migliaia di piccoli atleti nel ricordo di ’Dado’ - la tradizionale sfilata degli sportivi, partita da piazza Gramsci e accompagnata dalla banda musicale città di Imola, che ha guidato ... Da msn.com