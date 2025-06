Splash! Un secolo di nuoto e stile in mostra al Design Museum di Londra

Immergiti in un viaggio tra moda, cultura e innovazione con "Splash! A Century of Swimming and Style" al Design Museum di Londra. Dal 28 marzo al 17 agosto 2025, questa straordinaria mostra racconta un secolo di evoluzione dell’abbigliamento balneare e del nostro rapporto con l’acqua. Curata da Amber Butchart, l’esposizione presenta oltre 200 oggetti che svelano come il nuoto abbia influenzato l’estetica e la cultura globale...

Dal 28 marzo al 17 agosto 2025, il Design Museum di Londra ospita Splash! A Century of Swimming and Style, una mostra che esplora l’evoluzione della moda balneare e il nostro rapporto con l’acqua negli ultimi cento anni. Curata da Amber Butchart, l’esposizione presenta oltre 200 oggetti, tra cui costumi iconici, memorabilia olimpici e progetti architettonici legati al nuoto, offrendo una panoramica completa dell’estetica e della cultura acquatica. Dalle origini al bikini: l’evoluzione dello swimwear. La storia del costume da bagno riflette i cambiamenti sociali e culturali della società . Nel XIX secolo, i costumi erano lunghi abiti pesanti che coprivano gran parte del corpo, limitando i movimenti in acqua. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Splash! Un secolo di nuoto e stile in mostra al Design Museum di Londra

