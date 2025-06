Spider-Man | Brand New Day includerà anche il Punisher di Jon Bernthal per un report

L’universo cinematografico di Spider-Man si arricchisce di una novità esplosiva: Jon Bernthal tornerà nei panni del Punisher in "Spider-Man: Brand New Day", segnando il suo debutto ufficiale sul grande schermo. Questa mossa sorprendente promette di portare nuovi livelli di intensità e dramma nella saga, sotto la direzione di Destin Daniel Cretton. La data di uscita, il 31 luglio 2026, si avvicina, e l’attesa cresce...

L’universo cinematografico dell’Uomo Ragno si prepara a una svolta inaspettata: secondo un nuovo report dell’Hollywood Reporter, Jon Bernthal tornerà a vestire i panni del Punisher nel prossimo film Spider-Man: Brand New Day, segnando così il debutto ufficiale del personaggio al cinema dopo il successo nelle serie Netflix e su Disney+. La pellicola, attesa per il 31 luglio 2026, sarà diretta da Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi, e le riprese inizieranno questa estate nel Regno Unito. Hollywood Reporter ricorda che la trama è ancora avvolta nel mistero, ma il cast inizia a prendere forma: Zendaya (MJ) e Jacob Batalon (Ned) torneranno al fianco di Tom Holland, mentre Sadie Sink, star di Stranger Things, rappresenta una delle principali new entry. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Spider-Man: Brand New Day includerà anche il Punisher di Jon Bernthal, per un report

Un passo importante per la crescita del Marvel Cinematic Universe, che si arricchisce di un personaggio iconico e tanto amato dai fan.

«Il ritorno di Jon Bernthal nei panni del Punisher promette sviluppi che nessuno si aspetterebbe. » Secondo quanto riportato da Variety, l'attore è stato scelto per affiancare Spider-Man nel prossimo film Spider-Man: Brand New Day, un progetto targato Sony

Jon Bernthal sarà Punisher nel Nuovo Spider-Man: Brand New Day!

