Spider-Man 4 | Nel film ci sarà anche The Punisher?

Spider-Man 4 si prepara a sorprendere i fan, e questa volta il suo cast potrebbe includere un ospite speciale: l'anti-eroe Marvel The Punisher, interpretato da Jon Bernthal. Secondo fonti vicine alla produzione, l'ingresso di Frank Castle nel nuovo capitolo segna un debutto atteso e decisamente esplosivo per l'universo cinematografico di Spider-Man. Un incrocio tra due icone che promette emozioni imprevedibili e nuove alleanze nel MCU.

L’anti-eroe Marvel “ Frank Castle aka The Punisher ” potrebbe il suo esordio nell’MCU con Spider-Man 4 (o anche noto Spider-Man: Brand New Day). Deadline nel primo pomeriggio odierno ha riferito che una voce molto vicina alla produzione ha anticipato la presenza di Jon Bernthal (ed il suo The Punisher) nel prossimo capitolo della saga cinematografica legata al supereroe Spider-Man. Per Frank Castle si tratterebbe di un vero e proprio esordio ufficiale nel Marvel Cinematic Universe. Chiaramente non si tratta di una notizia confermata, tra l’altro avere una conferma da Marvel Studios è pratica notoriamente impossibile, ma le fonti a supporto sembrano aumentare di ora in ora. 🔗 Leggi su Universalmovies.it