Spiagge libere il degrado | Lo scempio del litorale

Il litorale italiano, simbolo di bellezza e relax, affronta una realtà ben diversa: spesso degrado e abbandono. Alessandro Diamanti, portavoce del Movimento 5 Stelle, denuncia come le spiagge libere, nonostante il prestigio della Bandiera Blu, siano lasciate a se stesse, con la spiaggia del porto in condizioni critiche. È ora di passare dalle parole ai fatti e rivendicare un mare più pulito e vivibile per tutti.

Le magagne del litorale vengono evidenziate da Alessandro Diamanti, rappresentante del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle. Alla vigilia dell'inaugurazione della Bandiera Blu, Diamanti la definisce "un vanto per il territorio, che tuttavia stride con la realtà delle spiagge libere locali, spesso dimenticate dalle istituzioni e abbandonate a se stesse. La spiaggia del porto si presenta oggi in condizioni inadeguate. Ridotta e compromessa dalla cosiddetta onda in cemento, ancora disseminata di tronchi portati da una vecchia mareggiata. Manca una pedana d'accesso che colleghi il bar alla battigia: un dettaglio essenziale per persone con disabilità, famiglie con passeggini e per chi semplicemente non è abituato a camminare a piedi nudi su superfici impervie.

