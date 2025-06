Spendo 2000 dollari all’anno per l’Ozempic devo scegliere se essere limitata fisicamente o finanziariamente La denuncia di Jen al Guardian è virale

Jen si trova di fronte a una difficile scelta: limitare il proprio corpo o il proprio portafoglio, entrambi con impatti profondi sulla sua vita e salute mentale. Dopo aver speso 2000 dollari all'anno per l’Ozempic, si chiede quale strada possa offrirle un equilibrio meno dannoso. La sua storia mette in luce il delicato dilemma tra benessere fisico e stabilità finanziaria, un tema che tocca molte persone alle prese con sfide simili. La domanda rimane: quale opzione può preservare la sua serenità mentale?

“Questo riduce la mia capacitĂ di vivere, perchĂ© per tutto il resto devo stare indietro con le spese. Voglio essere limitata fisicamente o finanziariamente? Quale dei due influisce meno sulla mia salute mentale?”, si chiede sconfortata l’australiana Jen in una recente intervista rilasciata a The Guardian. Obesa e in guerra con una dipendenza da cibo, ha trovato la soluzione al peso in eccesso con l’ Ozempic, e con esso finalmente a quel costante food noise nella testa – un bisogno invincibile di mangiare a tutte le ore. Ma insieme al grasso si assottigliano anche le finanze: non essendo diabetica, il farmaco è a suo carico e se ne vanno 2000 $ all’anno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it