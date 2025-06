Specialized Turbo Levo a suo agio nel fuoristrada

Scopri la perfezione dell’off-road con la Specialized Turbo Levo Comp Carbon, una e-mtb di terza generazione progettata per dominare Enduro e All Mountain. Con telaio in fibra di carbonio Fact, sospensioni Fox di alta qualità e un potente motore da 90 Nm, questa bici offre performance eccezionali e maneggevolezza irresistibile. Pronta a conquistare ogni sentiero, la Turbo Levo ti invita ad elevare il tuo spirito avventuroso: è il momento di vivere l’esperienza definitiva.

La Specialized Turbo Levo Comp Carbon è una e-mtb full suspended di terza generazione pensata per Enduro e All Mountain. Monta un telaio in fibra di carbonio Fact, con sospensioni Fox (forcella Fox 36 Rhythm da 160 mm e ammortizzatore Float X Performance da 150 mm), ruote in configurazione Mullet (29" anteriore, 27,5" posteriore) e gruppo Sram GX Eagle meccanico a 12 velocità. Il motore Specialized 2.2 Custom Rx Trail Tuned eroga 90 Nm di coppia e 565 W di potenza, alimentato da una batteria da 700 Wh integrata. Il display MasterMind Tcu consente la regolazione dell’assistenza e la personalizzazione dei riding mode. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Specialized Turbo Levo, a suo agio nel fuoristrada

