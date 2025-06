Spari e terrore a Verna È ancora caccia all’uomo L’aggressore ha un volto

Un’ombra di paura avvolge Verna e Umbertide, mentre la caccia all’uomo si intensifica per catturare il sospettato della sparatoria. Con un volto ora conosciuto e le immagini dei possibili complici diffuse ovunque, le forze dell’ordine non mollano, bramando giustizia e sicurezza. La tensione cresce: l’intera comunità aspetta con ansia il momento in cui il ricercato sarà assicurato alla giustizia, ristabilendo la pace che tanto desiderano.

UMBERTIDE – La caccia all’uomo continua. È ancora latitante il cittadino albanese, ritenuto responsabile della sparatoria di Verna. I carabinieri che gli stanno dando la caccia sanno tutto di lui e dei presunti complici, le cui foto segnaletiche sono appese in tutte le caserme e le questure d’Italia. I carabinieri hanno passato intanto al setaccio tutti i luoghi di spaccio di Umbertide e dell’Alto Tevere, ma le indagini coinvolgono tutto lo Stivale: l’uomo in fuga è considerato altamente pericoloso e gli inquirenti stanno lavorando giorno e notte per fargli terra bruciata intorno. Intanto emergono altri dettagli sulla sparatoria, che assume sempre di più i contorni di un regolamento di conti tra bande. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spari e terrore a Verna. È ancora caccia all’uomo. L’aggressore ha un volto

