Spari dopo essere stati respinti dalla security della discoteca Ritual di Castellanza | sono gli amici di Baby Gang

Una notte di violenza scuote Castellanza: due giovani, amici di Baby Gang, sono stati sottoposti a Daspo dopo aver sparato outside la discoteca Ritual. La vicenda coinvolge anche il noto rapper Néza, gettando nuova luce sulla scena urbana e sulle criticità legate alla sicurezza. Cosa si nasconde dietro questi eventi? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa intricata vicenda.

Appartengono alla cerchia del trapper Baby Gang i due ventenni colpiti dal Daspo emesso dal Questore di Varese, ritenuti responsabili di aver sparato colpi di pistola fuori dalla discoteca Ritual di Castellanza (Varese) lo scorso 31 maggio: tra loro c'è anche il rapper Néza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ritual - discoteca - castellanza - baby

Sparano ai buttafuori della discoteca Ritual a Castellanza, vendetta per l'ingresso negato - Un’aggressione violenta scuote Castellanza: due giovani vengono arrestati con l’accusa di aver sparato ai buttafuori del famoso locale ‘Ritual’, in risposta a un ingresso negato.

Spari dopo essere stati respinti dalla security della discoteca Ritual di Castellanza: sono gli amici di Baby Gang; Spari davanti al Ritual di Castellanza: daspo per due amici di Baby Gang; Spari davanti a una discoteca per ritorsione: daspo per due amici di Baby Gang.

Spari dopo essere stati respinti dalla security della discoteca Ritual di Castellanza: sono gli amici di Baby Gang - Appartengono alla cerchia del trapper Baby Gang i due ventenni colpiti dal Daspo emesso dal Questore di Varese, ritenuti responsabili di aver sparato ... Segnala fanpage.it

Spari davanti al Ritual di Castellanza: daspo per due amici di Baby Gang - Per gli inquirenti è stata una vendetta contro i buttafuori che gli avevano negato l’ingresso in discoteca. Si legge su msn.com