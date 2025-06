Spari contro la security del locale Daspo di 24 mesi a due ragazzi

Una notte di violenza scuote Castellanza, dove due giovani, già noti alle autorità, hanno sparato contro la security del locale Ritual. Il questore di Varese non ha esitato: un Daspo di 24 mesi per tutelare la sicurezza pubblica e prevenire futuri incidenti. Questo provvedimento dimostra come, anche in situazioni critiche, le istituzioni siano ferme nel garantire rispetto e ordine. La vicenda solleva importanti riflessioni sulla gestione della sicurezza nei locali notturni.

Il questore di Varese ha emesso un provvedimento di Daspo (Divieto di accedere alle manifestazioni sportive) “ fuori contesto “, della durata di due anni, nei confronti di due giovani, protagonisti di un grave episodio di violenza avvenuto nella notte tra il 31 maggio e il 1° giugno all’esterno della discoteca Ritual di Castellanza. Secondo la ricostruzione dei fatti, i due – già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia – avevano tentato di entrare nel locale, ma l’accesso era stato loro negato dal personale della sicurezza. A quel punto i giovani avrebbero reagito in modo aggressivo, lanciando insulti e minacce agli addetti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spari contro la security del locale. Daspo di 24 mesi a due ragazzi

In questa notizia si parla di: locale - daspo - spari - security

Verona, multa e Daspo per aver chiesto l’elemosina: Mattarella annulla il provvedimento della Polizia locale - Un recente provvedimento della polizia locale di Verona ha suscitato polemiche: un uomo in difficoltà, multato e colpito da Daspo per aver chiesto l'elemosina, ha visto la sua situazione cambiata.

Disordini allo stadio e davanti a un locale: scattano i Daspo - Negli ultimi mesi, la sicurezza negli eventi pubblici e nei luoghi di intrattenimento a Latina ha subito un'incessante attenzione da parte delle forze dell'ordine.

Daspo di due anni per due giovani dopo gli spari davanti alla discoteca di Castellanza; Scatta il Daspo fuori contesto per i 2 ragazzi legati a Baby Gang; Spari, coltellate e un omicidio: Inter, tra capi ultras finisce nel sangue.

Spari davanti a una discoteca, Daspo per due amici di Baby Gang - Sono entrambi già noti alle forze di polizia i due ventenni appartenenti all'entourage del trapper Baby Gang colpiti da altrettanti 'Daspo fuori contesto' emessi dal Questore di Varese perché ritenuti ... Come scrive rainews.it

Sparano con una pistola contro i buttafuori che non li fanno entrare in discoteca: Daspo per 2 ragazzi - Il questore di Varese ha emesso due Daspo nei confronti di due giovani accusati di minacce aggravate e porto abusivo di arma da fuoco ... Segnala fanpage.it