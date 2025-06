Sparatoria a un matrimonio in Provenza | uccisa la sposa ferito bambino di 13 anni

Una celebrazione di amore si è trasformata in tragedia nella pittoresca Goult, nel cuore della Provenza. Durante un matrimonio, una sparatoria ha scosso il tranquillo borgo, causando due morti, tra cui la sposa, e lasciando tre feriti gravi, tra cui un bambino di 13 anni. Le autorità sospettano un regolamento di conti, ma i dettagli restano ancora avvolti nel mistero, lasciando una comunità devastata e in cerca di risposte.

Una serata che doveva essere all'insegna dell'amore si è trasformata in un incubo. È successo a Goult, un pittoresco borgo nel cuore del Luberon, in Provenza, dove nella notte tra sabato 21 e domenica 22 giugno si è verificata una sparatoria durante un ricevimento di nozze. Il tragico bilancio: due morti – tra cui la sposa, di origine marocchina, – e tre feriti gravi, tra cui un bambino di 13 anni. Le autorità francesi sospettano un regolamento di conti legato al narcotraffico. Attacco armato: il commando e la fuga. Secondo la ricostruzione della gendarmeria, intorno alle 4:30 del mattino, mentre gli sposi lasciavano la festa a bordo della loro auto, un veicolo si è avvicinato.

