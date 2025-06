Spal non meritavi un finale così brutto | Tacopina? Escludo abbia pianificato tutto

La fine della Spal lascia un'ombra di delusione e incertezza. Andrea Dossena, con il suo amore per il calcio a Ferrara, si trova ora di fronte a un epilogo inaspettato, che nessuno avrebbe potuto prevedere a inizio stagione. La squadra, simbolo di passione e perseveranza, si spegne tra dubbi e rimpianti, mentre i tifosi si chiedono cosa avrebbe potuto essere e cosa invece sarà.

Andrea Dossena, il calcio professionistico non esiste più a Ferrara. E' un epilogo che si sarebbe immaginato per come ha vissuto la prima parte della stagione alla Spal? "No. Magari durante l'anno qualche volta ho pensato che se le cose non stavano andando bene, la proprietà si stufava di mettere così tanti soldi in quella macchina complicatissima. Però poi ad ogni scadenza i soldi arrivavano sempre puntuali, mai e poi mai avrei pensato che, una volta salvati, si sarebbe arrivati a questo punto". Il suo rapporto con Tacopina è sempre stato lineare fino a quando è rimasto alla guida della Spal? "Non l'ho mai sentito spesso.

