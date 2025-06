Spagna Sanchez raggiunge accordo con la Nato | non dovrà aumentare spese difesa al 5% del Pil

La Spagna di Pedro Sánchez trova un'intesa strategica con la NATO, evitando il taglio delle spese militari e garantendo la partecipazione al vertice di Aia. Con un approccio flessibile, Madrid si impegna a contribuire in modo responsabile senza aumentare immediatamente il budget al 5% del PIL. Questa soluzione dimostra come dialogo e collaborazione possano superare le sfide diplomatiche, sottolineando il ruolo centrale della cooperazione internazionale nel mantenimento della sicurezza globale.

Il premier della Spagna Pedro Sánchez e il segretario generale della Nato, Mark Rutte, hanno raggiunto un accordo per salvare il vertice dell’Alleanza che inizierà martedì prossimo all’Aia, minacciato dal rifiuto di Madrid di destinare il 5% del suo Pil alla spesa militare. Lo scrive El Pais. La soluzione consiste nel mantenere come obiettivo generale il raggiungimento del 5%, ma interpretandolo in modo flessibile, in modo tale, sottolinea il quotidiano, che la Spagna potrà destinare alla difesa la percentuale del Pil che riterrà necessaria, purché rispetti gli obiettivi di capacità militare approvati dai ministri della Difesa della Nato lo scorso 6 giugno. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Spagna, Sanchez raggiunge accordo con la Nato: non dovrà aumentare spese difesa al 5% del Pil

