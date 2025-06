Spaccia cocaina dietro le cabine sul lungomare Pusher sorpreso con 8 dosi | arrestato dai carabinieri

Un giovane di 22 anni, sospettato di attività illecite, è stato arrestato ieri sera dai carabinieri di Cattolica durante un blitz sul lungomare. Mentre parlava animatamente al cellulare, ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno scoperto in suo possesso otto dosi di cocaina nascosta dietro le cabine. La scena si è conclusa con l’arresto e il conseguente intervento repressivo: un episodio che rischia di scuotere ancora una volta la tranquillità della riviera.

È finito in manette per il reato di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 22enne di origini albanesi sorpreso ieri dai carabinieri della Tenenza di Cattolica. Intorno alle 22 di venerdì i militari nel corso di un servizio finalizzato al controllo del territorio, hanno notato sul lungomare di fronte agli stabilimenti balneari un giovane agitato mentre parlava al cellulare. I carabinieri, appostati, hanno quindi visto un altro uomo avvicinarsi per invitare il giovane dietro le cabine di un bagno vicino. Una sequenza che ha insospettito i militari dell’Arma che hanno quindi effettuato un controllo dietro alle cabine assistendo a una cessione di cocaina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spaccia cocaina dietro le cabine sul lungomare. Pusher sorpreso con 8 dosi: arrestato dai carabinieri

