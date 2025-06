Spacca le vetrine delle auto e prende a pugni i carabinieri | lite stradale degenera in follia

Una lite apparentemente banale si è trasformata in un episodio di violenza selvaggia nel cuore di Santeramo in Colle. I due cittadini albanesi coinvolti, tra urla e minacce, hanno raggiunto l'apice della follia, spaccando vetrine e colpendo i carabinieri con pugni. Un’altra dimostrazione di come le tensioni possano sfuggire di mano, evidenziando la necessità di interventi più efficaci per prevenire simili escalation.

Una lite stradale è degenerata in una violenta aggressione nel pomeriggio di ieri a Santeramo in Colle, in provincia di Bari, dove due cittadini albanesi di 46 e 25 anni sono stati arrestati dai carabinieri con le accuse di danneggiamento, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Spacca le vetrine delle auto e prende a pugni i carabinieri: lite stradale degenera in follia

In questa notizia si parla di: lite - carabinieri - stradale - spacca

Pugni e schiaffi ai carabinieri dopo una lite stradale: due arresti a Santeramo - Una tranquilla giornata a Santeramo si è trasformata in scena di violenza, quando due persone hanno scagliato pugni e schiaffi ai carabinieri intervenuti dopo una lite stradale.

Spacca le vetrine delle auto e prende a pugni i carabinieri: lite stradale degenera in follia; Cuorgnè, lite furiosa tra vicini: intervengono i carabinieri, c'è un ferito; Passeggero in escandescenza sfonda il gabbiotto del bus.

Cuorgnè, lite furiosa tra vicini: intervengono i carabinieri, c'è un ferito - Violenta discussione tra due cittadini extracomunitari, uno ferito. Lo riporta giornalelavoce.it

Lite fra fidanzati nel Salento, botte e insulti per strada: arrivano i carabinieri - Coppia di fidanzati discute animatamente in auto per poi proseguire la lite per strada. Riporta msn.com