Sottoposto a misura alternativa vìola le prescrizioni | 36enne portato in carcere

Il rispetto delle regole è fondamentale per ricostruire un percorso di reinserimento, ma quando vengono violati gli impegni assunti, le conseguenze sono inevitabili. È il caso del 36enne di origini tunisine, recentemente rintracciato dalla polizia di Ancona, che dopo aver beneficiato di una misura alternativa alla detenzione si è trovato nuovamente in carcere a causa di infrazioni. La legalità, infatti, resta il pilastro su cui si basa la nostra società.

ANCONA – Era stato sottoposto a una misura alternativa alla detenzione, ma la violazione degli obblighi a cui doveva adempiere lo hanno portato in carcere. Nella giornata di ieri, la polizia di Stato ha rintracciato un 36enne cittadino italiano di origini tunisine.

