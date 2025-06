Sostenibilità | imprese coesive L’Umbria viaggia a fari spenti | Serve un cambio di passo

L’Umbria, piccola ma con una grande voglia di innovare, si sta distinguendo nel panorama delle imprese coesive in Italia. Queste aziende, che coltivano relazioni solide con lavoratori, clienti e territori, stanno crescendo rapidamente, rappresentando il 44% del totale manifatturiero nazionale. Tuttavia, il loro ruolo strategico è ancora sotto i riflettori. È tempo di un cambio di passo: perché investire nella sostenibilità e nella coesione può fare la differenza anche per l’economia regionale.

