Sospeso da incarichi Uil Scuola Veronese | Chi lotta per la trasparenza viene lasciato solo

sospeso da incarichi Uil Scuola veronese, chi lotta per la trasparenza viene lasciato solo. La decisione del segretario regionale e provinciale della Uil Scuola di sospendermi da ogni incarico dirigenziale rappresenta, a mio avviso, la conferma che chi porta avanti battaglie di trasparenza e legalità viene spesso isolato proprio da chi dovrebbe stargli accanto. Come ricordava il proprio esempio, è fondamentale non arrendersi di fronte a queste ingiustizie, ma continuare a lottare.

