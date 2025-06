Sos ai commissari su verde pubblico strade e cantieri fermi | Servono interventi urgenti

Numerose zone della città attendono interventi immediati per restituire sicurezza e vivibilità ai cittadini. Donato Aspromonte, ex consigliere comunale di Caserta, lancia un appello alla triade commissariale guidata da Antonella Scolamiero: è ora di agire subito per bonificare le aree verdi trascurate, riattivare i cantieri e riparare l’asfalto per ridare dignità alla nostra città e garantire un futuro più sicuro a tutti.

Aree verdi trasformate in giungle urbane, cantieri fermi e asfalto pericoloso in diverse strade. E' l'appello lanciato dall'ex consigliere comunale di Caserta, Donato Aspromonte, che scrive alla triade commissariale presieduta da Antonella Scolamiero chiedendo interventi urgenti. "Numerose.

In questa notizia si parla di: strade - cantieri - fermi - interventi

