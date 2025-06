Sorpreso in auto con cocaina crack e soldi | 23enne arrestato dai carabinieri

Una brillante operazione delle forze dell'ordine ha portato all’arresto di un 23enne di Marcianise sorpreso in auto con cocaina, crack e una consistente somma di denaro. Durante un controllo dei carabinieri della sezione radiomobile di Caserta, l’uomo è stato scoperto con circa 80 grammi di droga destinata allo spaccio. La vicenda mette in evidenza ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta al traffico illecito, rafforzando la sicurezza della comunità.

I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Caserta hanno arrestato un 23enne di Marcianise per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo, nella sua autovettura nascondeva 80 grammi circa tra cocaina e crack. La scoperta è avvenuta a seguito di una.

