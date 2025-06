Sorpasso azzardato auto si ribalta e prende fuoco | a bordo c' erano cinque persone

Una notte drammatica sulla strada che unisce Susegana a Colfosco: un sorpasso azzardato ha provocato il ribaltamento e l’incendio di un'auto con cinque persone a bordo, bloccando il traffico per due ore su via Mercatelli Sant'Anna. Le autorità intervenute stanno indagando sulle cause dell'incidente e sul comportamento di chi ha messo in pericolo tutte quelle vite, ricordandoci l’importanza di rispettare le regole per evitare tragedie come questa.

È rimasta chiusa al traffico per due ore via Mercatelli Sant'Anna, la strada che collega Susegana a Colfosco. Nella notte tra sabato 21 e domenica 22 giugno, poco dopo mezzanotte, un'auto ha preso fuoco dopo essersi ribaltata in seguito a un sorpasso azzardato. A bordo dell'auto.

