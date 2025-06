Sora il centro per il conferimento dei rifiuti cambia orari Tutte le informazioni

A Sora, il centro di conferimento dei rifiuti in via Santa Rosalia si prepara a cambiare orario per tutta l’estate, offrendo maggiore flessibilità ai cittadini. Dal prossimo lunedì, l’Ecocentro adotterà nuovi orari di apertura, pensati per agevolare le esigenze di tutti. L’amministratore unico, Dott. Antonio Mele, di Ambiente e Salute SRL, annuncia questa novità: un piccolo ma importante passo verso un servizio più efficiente e sostenibile.

Dal prossimo lunedì varierà l’orario di apertura dell’Ecocentro, sito in via Santa Rosalia a Sora, per venire incontro alle esigenze dei cittadini, nel periodo estivo. Lo annuncia l’amministratore unico Dott. Antonio Mele della società partecipata del Comune di Sora, Ambiente e Salute SRL. Il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Sora, il centro per il conferimento dei rifiuti cambia orari. Tutte le informazioni

In questa notizia si parla di: sora - centro - conferimento - rifiuti

VIDEO | Una nuova raccolta rifiuti in centro storico: "Più decoro e libertà di conferimento" - Dal 2 giugno 2025, il centro storico di Modena abbraccia una nuova era nella raccolta dei rifiuti: addio ai sacchi a terra per plastica e carta.

Cortona, ecco gli shopper per la raccolta dei rifiuti delle strutture ricettive del centro storico - Arezzo, 13 maggio 2025 – Cortona lancia una nuova iniziativa per la raccolta dei rifiuti nel centro storico: sono arrivati gli shopper per le strutture ricettive.

IL CASO – Superstrada ‘Sora-Ferentino’ invasa da erbacce e vegetazione | http://tg24.info | https://tg24.info/il-caso-superstrada-sora-ferentino-invasa-da-erbacce-e-vegetazione-spontanea-quadrini-chiede-interventi-immediati/?utm_source=twitter&utm_mediu Vai su X

Sora, il centro per il conferimento dei rifiuti cambia orari. Tutte le informazioni; Sora – Centro Danza, saggio di fine anno al Mangoni; Isola del Liri, dal 1° giugno controlli più severi sulla raccolta dei rifiuti.

Sora: nuovi orari estivi per l’ecocentro di via Santa Rosalia - L'ecocentro di Sora cambia orari per l'estate: apertura dal lunedì al venerdì anche di pomeriggio, dal 24 giugno al 20 settembre. Riporta sora24.it

Caos di rifiuti all'ecocentro. Altobelli e Caschera denunciano lo stato di abbandono - I residenti hanno descritto una situazione insostenibile per i forti odori che arrivano dalla vicina area di smaltimento rifiuti ... Da ciociariaoggi.it