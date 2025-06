Sopralluoghi in corso alla ruota crollata ma in troppi vanno oltre le transenne

Domenica di visite all'imponente carcassa della ruota panoramica abbattuta dal maltempo sul lungolago di Lecco. Il grosso manufatto disteso a terra sta diventando quasi un'attrazione turistica, attirando numerosi visitatori, anche quelli che già si trovano a passare per la zona. Sopralluoghi in corso, ma purtroppo molti oltrepassano le transenne, mettendo a rischio la propria sicurezza. È fondamentale rispettare le misure di sicurezza per preservare l'area e chi ci lavora.

