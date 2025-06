Solstizio d' estate il giardino segreto l' Associazione Scripta Manent al parco Gaspari di Latisana

Vieni a scoprire la magia del Solstizio d’Estate al Giardino Segreto, un evento unico nel suo genere organizzato dall’associazione Scripta Manent al Parco Gaspari di Latisana. Quattro anni di creatività, tradizione e natura si fondono in laboratori di stampa botanica, calligrafia, carta fatta a mano e incontri con api e arnie. Un’occasione imperdibile per immergersi in un mondo di antiche tecniche e bellezza naturale, lasciandosi affascinare dal fascino del passato e della natura.

L'associazione culturale Scripta Manent miniature e antiche scritture organizza "Solstizio d'estate: il giardino segreto", evento giunto alla 4. edizione, laboratori cantieri creativi, antiche tecniche di stampa botanica, calligrafia e carta fatta a mano, in compagnia di api, arnie e.

