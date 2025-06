Solo pari per il River Plate decisiva la sfida con l' Inter

Una sfida decisiva e ricca di tensione attende il River Plate, che deve ora concentrare tutte le energie per superare l'Inter e conquistare un passaggio fondamentale nel nuovo Mondiale per Club Fifa. Mentre gli argentini non vanno oltre lo 0-0 contro il Monterrey, la partita con i nerazzurri si prospetta come un vero "must-win". La strada verso gli ottavi si fa sempre piĂą intricata, ma il cuore del calcio pulsa forte.

Gli argentini non vanno oltre lo 0-0 contro il Monterrey ROMA - Il River Plate deve rinviare l'appuntamento con gli ottavi di finale del nuovo Mondiale per Club targato Fifa, in scena negli Stati Uniti. Nel girone E gli argentini non vanno oltre lo 0-0 contro il Monterrey nel match disputato al Rose. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Solo pari per il River Plate, decisiva la sfida con l'Inter

