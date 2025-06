Solo Marc batte Alex anche il Mugello è dei Marquez | Iniziamo il forcing di gare col piede giusto

Un weekend ricco di emozioni sul circuito del Mugello, dove solo Marc Marquez ha superato Alex nel risultato finale. Il giovane pilota del team Gresini si conferma tra i protagonisti, offrendo una prestazione quasi perfetta e dimostrando che il talento è promettente per il futuro. Ora, con il forcing di gara già avviato, l’obiettivo è iniziare la stagione col piede giusto e puntare a traguardi sempre più ambiziosi.

Ancora un secondo posto per Alex Marquez. Solo il fratello Marc ha fatto meglio di lui nel fine settimana del Mugello. "E' stata la mia versione quasi perfetta - ha dichiarato il portacolori del team Gresini -. Le rosse erano difficili da battere e, nonostante ciò, ci siamo riusciti a metà.

