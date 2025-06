Solito calvario domenicale sulla Palermo-Catania tre chilometri di code in autostrada

Ogni domenica, il traffico sulla Palermo-Catania si trasforma in un vero e proprio calvario: code interminabili e rallentamenti che mettono a dura prova la pazienza di chi sogna solo di raggiungere le spiagge. L’ultimo aggiornamento dell’Anas segnala tre chilometri di congestione, creando un’attesa snervante per migliaia di automobilisti. La domanda ora è: come ridurre questo intasamento e rendere più fluido l’esodo verso il mare?

Code fino a tre chilometri e rallentamenti sulla Palermo-Catania. È l'ultimo aggiornamento di oggi (ore 13) diffuso dall'Anas in occasione dell'esodo domenicale lungo l'A19 che ha costretto migliaia di automobilisti, diretti verso le località di mare, a stare incolonnati per ore per superare il.

