Ogni domenica, la stessa scena: code interminabili e rallentamenti sulla Palermo-Catania lungo l’A19. Migliaia di automobilisti affrontano ore di attese per raggiungere le mete di mare, trasformando il viaggio in un vero e proprio calvario. Eppure, con qualche accorgimento, è possibile alleggerire questo disagio e rendere più sereno il ritorno a casa. Perché non lasciarsi alle spalle questa routine e trovare nuove soluzioni?

Code fino a tre chilometri e rallentamenti sulla Palermo-Catania. È l’ultimo aggiornamento di oggi diffuso dall’Anas in occasione dell’esodo domenicale lungo l'A19 che ha costretto migliaia di automobilisti, diretti verso le località di mare, a stare incolonnati per ore per superare il tratto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Solito calvario domenicale sulla Palermo-Catania, tre chilometri di code in autostrada

