Softball | vincono tutte le big nel sabato di Serie A1

Sabato di grandi successi nel softball italiano: tutte le big della Serie A1 2025 hanno confermato la loro supremazia, con Bollate che mantiene saldamente il primato grazie a due vittorie convincenti contro Old Parma. La giornata si è rivelata un chiaro segnale di forza e determinazione delle protagoniste, lasciando poche speranze agli avversari e annunciando un campionato ancora più emozionante. La rincorsa alle posizioni di vertice promette scintille!

Termina senza particolari sorprese la quattordicesima giornata valida per la Serie A1 2025 di softball, caratterizzata dalle vittorie di tutte le principali protagoniste a cominciare da Bollate, squadra che viaggia ancora tranquillamente al comando della classifica.  Nello specifico la compagine lombarda ha trionfato senza patemi nel doppio confronto contro l’Old Parma, passando per 2-5 in gara-1 e per 1-8 in gara-2. Non sbaglia neanche la seconda della classe Inox Saronno, artefice di un successo netto contro le Metalco Thunders, regolata rispettivamente 4-0 ed 11-3.  Bene poi l’attuale terza forza Forlì, in grado di battere Macerata per 4-0 e 7-2. 🔗 Leggi su Oasport.it