Softball l’Italposa batte Macerata e ottiene la matematica certezza dei play off scudetto

Con due vittorie schiaccianti contro Macerata, l'Italposa softball conquista matematicamente la qualificazione ai play-off scudetto, raggiungendo questa prestigiosa vetta per la dodicesima volta consecutiva. Un traguardo che testimonia la forza e la costanza della squadra, ora concentrata a definire le proprie posizioni in classifica. Mentre Bollate si assicura il primo posto, le altre tre formazioni, tra cui Saronno, si preparano a battagliare per un posto di rilievo.

