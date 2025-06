Smartphone in classe meglio educare che vietare

In un’epoca dominata dalla tecnologia, vietare i cellulari in classe rischia di spegnere la curiosità e l’interattività. Piuttosto, educare all’uso consapevole può promuovere competenze digitali fondamentali, trasformando gli smartphone da distrazioni a strumenti di apprendimento. In quasi tutta Europa, questa sfida si sta affrontando con nuove strategie, perché il vero progresso si ottiene insegnando a usare ciò che abbiamo, senza bandirlo completamente.

In quasi tutta Europa, dalla Finlandia alla Francia, dai Paesi Bassi all'Italia, è in corso un'ondata di restrizioni sull'uso dei cellulari a scuola. Il divieto si allarga:

