Siriakamikaze Isis in chiesa | 20 morti

Un attacco devastante scuote Damasco: nella chiesa di Mar Elias, un attentatore suicida affiliato all'ISIS ha fatto esplodere la sua cintura durante la messa, lasciando dietro di sé almeno 20 vittime e più di 50 feriti. Un atto crudele che colpisce nel cuore della comunità, seminando dolore e sgomento. La tragedia si aggiunge ai numerosi episodi di violenza in una regione già afflitta da conflitti e tensioni.

21.32 Almeno 20 i morti in un attacco nella chiesa di Mar Elias a Damasco,in Siria. Lo riferiscono le autorità siriane: "Un attentatore suicida ha azionato una cintura esplosiva dentro la chiesa,nella zona di Dwelaa, durante la Messa mentre era affollata. 52 i feriti". La potente esplosione ha semidistrutto la chiesa. Il ministero degli Interni siriano ha affermato che l'attentatore è un affiliato all'organizzazione terroristica Isis: ha prima sparato contro i fedeli e poi si è fatto saltare in aria. L'inviato Onu: "Crimine atroce". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

