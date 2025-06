Siria | ministero Interno attentatore chiesa Damasco era terrorista Isis

Una tragica escalation di violenza scuote Damasco: il ministero degli Interni siriano ha confermato che l’attentatore suicida responsabile dell’attacco nella chiesa di Sant’Elia è un affiliato di ISIS, alimentando ancora di più le tensioni e la minaccia del terrorismo nel cuore della capitale siriana. Un episodio che chiarisce come il terrore continui a minacciare la stabilità della regione e l’umanità intera.

Milano, 22 giu. (LaPresse) – Il ministero degli Interni siriano ha affermato che l’attentatore suicida che si è fatto esplodere in una chiesa a Damasco è un affiliato all’organizzazione terroristica Isis. Secondo la ricostruzione delle autorità, l’uomo è entrato nella chiesa di Sant’Elia, nel quartiere Douweila della capitale Damasco, ha aperto il fuoco e poi si è fatto esplodere con un giubbotto esplosivo. Lo riporta l’agenzia Sana. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Siria: ministero Interno, attentatore chiesa Damasco era terrorista Isis

In questa notizia si parla di: chiesa - damasco - ministero - attentatore

Siria: media, attacco suicida in chiesa a Damasco, almeno 25 morti - Un grave attacco suicida scuote Damasco, con almeno 25 vite spezzate nella chiesa di Mar Elias. Questa tragica violenza mette in luce ancora una volta le tensioni che attraversano la regione, ricordandoci quanto sia fragile la pace in Siria.

Siria, attacco suicida terrorista Isis in una chiesa Damasco: morti e feriti; Siria: ministero Interno, attentatore chiesa Damasco era terrorista Isis - LaPresse; A Damasco attacco dell'Isis, almeno 15 morti.

Attentato suicida in una chiesa di Damasco, decine di vittime - Secondo la prima ricostruzione, il kamikaze aveva una cintura esplosiva che ha azionato tra i fedeli della chiesa ... Segnala huffingtonpost.it

Sale allerta terrorismo, attacco kamikaze a una chiesa cristiana: basilica devastata, ci sono morti e feriti - Una potente esplosione provocata da un attentatore suicida ha semidistrutto una chiesa a Damasco, la capitale siriana, causando un numero imprecisato di morti e feriti, oltre a danni materiali. ilmessaggero.it scrive