Siria | media attacco suicida in chiesa a Damasco almeno 25 morti

Un grave attacco suicida scuote Damasco, con almeno 25 vite spezzate nella chiesa di Mar Elias. Questa tragica violenza mette in luce ancora una volta le tensioni che attraversano la regione, ricordandoci quanto sia fragile la pace in Siria. È un episodio che ci invita a riflettere sulla necessità di rafforzare gli sforzi per la stabilità e la sicurezza.

Milano, 22 giu. (LaPresse) – I media siriani, tra cui l’agenzia Sanaa, riferiscono che almeno 25 persone sono morte in un attacco suicida nella chiesa di Mar Elias a Damasco, capitale della Siria. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Siria: media, attacco suicida in chiesa a Damasco, almeno 25 morti

In questa notizia si parla di: siria - media - attacco - suicida

